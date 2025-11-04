Более 100 тюленей могли умереть в Казахстане из-за снижения иммунитета

«По мнению ученых на основе многолетних исследований, предположительными причинами смерти тюленей является ослабление иммунитета и общей резистентности организма, что приводит к восприимчивости к инфекционным заболеваниям», – отметили в ведомстве. Животные погибли более месяца назад, однако были вынесены на берег моря только сейчас.