Более 100 тюленей могли умереть в Казахстане из-за снижения иммунитета
Причиной смерти более 100 краснокнижных каспийских тюленей в Казахстане могли стать снижение иммунитета и развившаяся после этого инфекция, сообщили ТАСС в комитете рыбного хозяйства минсельхоза республики.
«По мнению ученых на основе многолетних исследований, предположительными причинами смерти тюленей является ослабление иммунитета и общей резистентности организма, что приводит к восприимчивости к инфекционным заболеваниям», – отметили в ведомстве. Животные погибли более месяца назад, однако были вынесены на берег моря только сейчас.
По данным представителей комитета, специалисты сейчас занимаются мониторингом побережья и сбором проб с останков животных. Они также утилизируют туши.
4 ноября стало известно, что в Тупкараганском районе на побережье от Асана до мыса Баутино обнаружено 112 погибших каспийских тюленей. Это эндемичный вид, который обитает только в акватории Каспийского моря. Он является биоиндикатором, по которому исследователи могут судить о здоровье морской экосистемы.