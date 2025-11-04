Число погибших при землетрясении в Афганистане увеличилось до 22

Подземные толчки в Афганистане магнитудой 6,3 произошли 3 ноября. Они затронули провинции Балх, Саманган и Баглан. По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 22 км к западу – юго-западу от города Хульм. Очаг залегал на глубине 28 км.