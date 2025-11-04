Газета
Главная / Общество /

Число погибших при землетрясении в Афганистане увеличилось до 22

Ведомости

В результате землетрясения в Афганистане погибли 22 человека и 860 получили ранения. Об этом сообщил представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер, передает ТАСС.

Из всех пострадавших 400 человек были госпитализированы. Поисково-спасательные операции продолжаются, число жертв может увеличиться, уточнил Линдмайер.

Подземные толчки в Афганистане магнитудой 6,3 произошли 3 ноября. Они затронули провинции Балх, Саманган и Баглан. По данным Геологической службы США, эпицентр находился в 22 км к западу – юго-западу от города Хульм. Очаг залегал на глубине 28 км.

3 ноября сообщалось, что при землетрясении число погибших достигло 20 человек, еще 320 пострадали.

Прошлое мощное землетрясение произошло 31 августа на востоке Афганистана. Тогда погибли 2205 человек, еще 4000 пострадали. Поисково-спасательная операция была окончена 6 сентября.

