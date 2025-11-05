Четверо погибли и 11 пострадали при крушении самолета UPS в Кентукки
Как минимум четыре человека погибли и еще 11 были ранены при крушении широкофюзеляжного грузового самолета UPS в Кентукки в США. Об этом сообщает Reuters.
По данным агентства, самолет рухнул вскоре после взлета из Луисвилля 4 ноября – около 17:15 по местному времени (01:15 5 ноября мск). Планировался его 8,5-часовой перелет в Гонолулу. По данным UPS, на борту находился экипаж из трех человек. По данным федеральных властей, все находившиеся на борту погибли. Позже представитель аэропорта Луисвилля сообщил, что подтверждена гибель четвертого человека.
Отмечается, что возгорание после падения самолета вызвало серию пожаров на земле в промышленной зоне, прилегающей к международному аэропорту. По предварительным данным, эти пожары стали причиной одной из подтвержденных смертей и ранений 11 человек, которые, по информации представителей аэропорта, были доставлены в больницы.
Как заявил губернатор Кентукки Энди Бешир, некоторые люди получили «очень серьезные» травмы. Он ожидает, что число пострадавших будет расти, так как сотрудники экстренных служб продолжают тушить пожары, которые все еще горят рядом с аэропортом.
5 сентября частный легкомоторный самолет упал возле деревни Ильясово Луховицкого городского округа Московской области. На борту судна был один пилот, он погиб. По данным ТАСС, причиной падения стала ошибка пилотирования.