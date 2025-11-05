Четверо погибли и 11 пострадали при крушении самолета UPS в Кентукки

По данным агентства, самолет рухнул вскоре после взлета из Луисвилля 4 ноября – около 17:15 по местному времени (01:15 5 ноября мск). Планировался его 8,5-часовой перелет в Гонолулу. По данным UPS, на борту находился экипаж из трех человек. По данным федеральных властей, все находившиеся на борту погибли. Позже представитель аэропорта Луисвилля сообщил, что подтверждена гибель четвертого человека.