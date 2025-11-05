Один человек погиб в результате утечки токсичного газа на заводе в Южной Корее
В результате предполагаемой утечки токсичного газа на заводе Posco в южнокорейском городе Пхохан погиб один человек, еще трое пострадали. Об этом сообщает Yonhap со ссылкой на местную полицию.
Собеседники агентства рассказали, что инцидент произошел около 9:00 по местному времени (3:00 мск). По данным полиции, работники завода вдыхали опасный для здоровья газ во время подготовки к ремонту оборудования.
Всех пострадавших отправили в медучреждение, 50-летний погибший скончался по дороге в больницу.
Предполагается, что речь идет о гидрохлоридном газе или азотной кислоте. Вместе с тем представители завода и полиция отметили, что для точного выявления вещества будет проводиться расследование.
