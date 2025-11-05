Россияне считают Shaman и Полину Гагарину лучшими исполнителями

Третий год подряд первое место в народном рейтинге лучших исполнителей занимает Shaman – 28%. Вторую позицию удерживает Олег Газманов – 16%. За третье место традиционно идет конкуренция: в 2022–2023 гг. его занимал Николай Басков, в 2024 г. – Григорий Лепс, а в 2025 г. – Сергей Лазарев с результатом 11%. Это почти вдвое больше показателя ближайших конкурентов: Лепса, Баскова и Филиппа Киркорова (по 6%). Также россияне называли Диму Билана (5%), Николая Расторгуева, Льва Лещенко, Леонида Агутина, Стаса Михайлова и Василия Вакуленко («Баста») – по 3%.