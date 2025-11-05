Россияне считают Shaman и Полину Гагарину лучшими исполнителями
По итогам опроса аналитического центра ВЦИОМ, Ярослав Дронов (Shaman) и Полина Гагарина вновь возглавили народный рейтинг лучших певцов и певиц страны. Исследование опубликовано на сайте центра.
Аналитики отметили, что музыкальные предпочтения россиян отражают общественные настроения. Сейчас сохраняется высокий запрос на патриотическую музыку.
Третий год подряд первое место в народном рейтинге лучших исполнителей занимает Shaman – 28%. Вторую позицию удерживает Олег Газманов – 16%. За третье место традиционно идет конкуренция: в 2022–2023 гг. его занимал Николай Басков, в 2024 г. – Григорий Лепс, а в 2025 г. – Сергей Лазарев с результатом 11%. Это почти вдвое больше показателя ближайших конкурентов: Лепса, Баскова и Филиппа Киркорова (по 6%). Также россияне называли Диму Билана (5%), Николая Расторгуева, Льва Лещенко, Леонида Агутина, Стаса Михайлова и Василия Вакуленко («Баста») – по 3%.
Полина Гагарина стала лидером среди исполнительниц четвертый год подряд – 17%. Второе место заняла Валерия – 11%, третье – Лариса Долина (8%). Anna Asti (Анна Дзюба) опустилась ниже тройки (5%), а Надежда Кадышева и Татьяна Куртукова улучшили результат, получив по 7% против 2–3% в 2024 г.
Телефонный опрос «ВЦИОМ–Спутник» проведен 24 октября 2025 г. В нем участвовали 1600 россиян старше 18 лет.
20 сентября Shaman представлял Россию на конкурсе «Интервидение», исполнив песню «Прямо по сердцу» Максима Фадеева. После выступления он заявил, что по законам гостеприимства не имеет права претендовать на победу. Он попросил жюри не оценивать его выступление.