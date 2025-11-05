Актриса Аглая Тарасова полностью признала вину по делу о контрабанде наркотиков
В ходе заседания в Домодедовском суде актриса Аглая Тарасова полностью признала вину по делу о контрабанде наркотиков. Об этом сообщает ТАСС.
Она отметила, что выскажется на этот счет подробнее в ходе дальнейшего слушания.
Тарасову задержали в конце августа в аэропорту «Домодедово» при прилете из Израиля. В багаже актрисы был найден картридж для вейпа с гашишным маслом. Вес запрещенного вещества составил 0,38 г. Ей было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотиков), по которой актрисе грозит лишение свободы сроком до семи лет.
5 сентября Домодедовский суд избрал меру пресечения для Тарасовой в виде запрета на определенные действия. Актрисе запрещено пользоваться связью и выходить из дома ночью, в период с полуночи до 6:00 мск. Ей можно звонить только в экстренные службы, контролирующие органы и следователям.