Суд продлил арест блогеру Маркаряну
Блогеру Арсену Маркаряну продлили содержание в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
До этого ему продлевали арест 3 сентября.
Маркаряна арестовали 25 августа в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием СМИ либо интернета).
По версии следствия, не позднее 25 февраля он разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, оскорбляющую память защитников Отечества. В Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что блогер не признал вину.