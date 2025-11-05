Газета
Суд продлил арест блогеру Маркаряну

Ведомости

Блогеру Арсену Маркаряну продлили содержание в СИЗО на два месяца. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

До этого ему продлевали арест 3 сентября.

Маркаряна арестовали 25 августа в рамках уголовного дела по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием СМИ либо интернета).

По версии следствия, не позднее 25 февраля он разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, оскорбляющую память защитников Отечества. В Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что блогер не признал вину.

