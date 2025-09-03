Блогеру Маркаряну продлили срок содержания в СИЗО

25 августа Таганский суд Москвы арестовал Маркаряна по делу о реабилитации нацизма. По данным следствия, не позднее 25 февраля он разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, оскорбляющую память защитников Отечества. 28 августа Маркарян подал апелляцию на свой арест, но сегодня суд ему отказал.