Блогеру Маркаряну продлили срок содержания в СИЗО
Блогеру Арсену Маркаряну продлили срок содержания под стражей на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.
Таганский районный суд удовлетворил ходатайство органов следствия. Маркарян обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием СМИ либо интернета).
25 августа Таганский суд Москвы арестовал Маркаряна по делу о реабилитации нацизма. По данным следствия, не позднее 25 февраля он разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, оскорбляющую память защитников Отечества. 28 августа Маркарян подал апелляцию на свой арест, но сегодня суд ему отказал.