Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Блогеру Маркаряну продлили срок содержания в СИЗО

Ведомости

Блогеру Арсену Маркаряну продлили срок содержания под стражей на два месяца. Об этом сообщает Telegram-канал судов общей юрисдикции Москвы.

Таганский районный суд удовлетворил ходатайство органов следствия. Маркарян обвиняется в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием СМИ либо интернета).

25 августа Таганский суд Москвы арестовал Маркаряна по делу о реабилитации нацизма. По данным следствия, не позднее 25 февраля он разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, оскорбляющую память защитников Отечества. 28 августа Маркарян подал апелляцию на свой арест, но сегодня суд ему отказал.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь