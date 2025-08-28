Блогер Арсен Маркарян обжаловал арест

25 августа Таганский суд Москвы арестовал Маркаряна по делу о реабилитации нацизма. По данным следствия, не позднее 25 февраля он разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, оскорбляющую память защитников Отечества. Блогера заключили под стражу на 17 суток по уголовному делу по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием СМИ либо интернета).