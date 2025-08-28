Блогер Арсен Маркарян обжаловал арест
Блогер Арсен Маркарян, обвиняемый по делу о реабилитации нацизма, подал апелляцию на свой арест. Об этом свидетельствует картотека Таганского районного суда Москвы.
25 августа Таганский суд Москвы арестовал Маркаряна по делу о реабилитации нацизма. По данным следствия, не позднее 25 февраля он разместил для неограниченного круга лиц видеозапись, оскорбляющую память защитников Отечества. Блогера заключили под стражу на 17 суток по уголовному делу по ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное с использованием СМИ либо интернета).
Вечером 23 августа инспекторы ДПС на Можайском шоссе возле подмосковной Кубинки остановили автомобиль, в котором находился Маркарян. Во время задержания он прятался в багажнике.
В Следственном комитете сообщили, что блогер не признал вину по уголовному делу.