Росавиация ограничила работу аэропорта в Нижнекамске
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропорту Нижнекамска («Бегишево»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Представитель агентства опубликовал сообщение в 05:50 мск 6 ноября.
В течение ночи Росавиация также ограничила работу аэропортов Владикавказа («Беслан»), Грозного («Северный»), Краснодара («Пашковский»), Самары («Курумоч»), Пензы, Ульяновска («Баратаевка»), Ярославля («Туношна»), Иванова («Южный»), Саратова («Гагарин»). Вечером 5 ноября ограничения были введены в аэропорту Волгограда.
В 05:15 мск Кореняко сообщил об отмене меры в Саратове и Пензе.
Предыдущей ночью, 5 ноября, силы ПВО перехватили и уничтожили 40 украинских БПЛА над семью регионами России, сообщало Минобороны РФ. Больше всего беспилотников – 11 – было сбито в Воронежской области.