Вильфанд: снег покрыл около 80% территории России

Зима наступила в Дальневосточном, Сибирском, Уральском федеральных округах
Ведомости

В настоящее время снег покрывает от 75 до 80% территории страны, но в течение этой недели снежный покров не установится в центральной части европейской России. Об этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС.

По его словам, снегом уже покрыты Дальневосточный, Сибирский, Уральский федеральные округа и восточная часть Северо-Западного округа. Метеоролог добавил, что снежный покров уже сформировался в некоторых регионах Приволжского федерального округа.

Вильфанд подытожил, что на большей части страны, таким образом, наступила настоящая зима.

2 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал «РИА Новости», что в Москве метеорологическая зима наступит в середине ноября, когда среднесуточная температура воздуха опустится ниже нуля. По его словам, пойдет снег, начнутся заморозки и появится гололедица на дорогах.

