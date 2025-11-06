Фонд капремонта подал четвертый иск к Собчак из-за долгов по коммуналке
Московский фонд капитального ремонта многоквартирных домов в четвертый раз подал в суд на журналистку Ксению Собчак, чтобы взыскать с нее долги по коммунальным платежам, передает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие материалы.
«Зарегистрировано исковое заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», – говорится в документах, где ответчиком выступает Собчак.
1 октября агентство сообщало о трех таких же требованиях фонда к Собчак, которые поступили в суд 25 сентября. При этом в материалах не раскрывается точная сумма задолженности.