Главная / Общество /

Фонд капремонта подал четвертый иск к Собчак из-за долгов по коммуналке

Ведомости

Московский фонд капитального ремонта многоквартирных домов в четвертый раз подал в суд на журналистку Ксению Собчак, чтобы взыскать с нее долги по коммунальным платежам, передает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующие материалы.

«Зарегистрировано исковое заявление Фонда капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию», – говорится в документах, где ответчиком выступает Собчак.

1 октября агентство сообщало о трех таких же требованиях фонда к Собчак, которые поступили в суд 25 сентября. При этом в материалах не раскрывается точная сумма задолженности.

