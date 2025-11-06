РАН: на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба
На Земле около 0:00 мск начались магнитные бури «планетарного масштаба», сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
Ученые объяснили, что геомагнитный индекс Kp сейчас варьируется среди значений в диапазоне от G2 до G3. По словам специалистов, это означает, что уровень магнитных бурь сейчас – от средних до сильных. В лаборатории отметили, что они будут продолжаться примерно сутки, а могут и не прекратиться. Исследователи считают, что 7 ноября бури «перейдут в основную фазу, когда к Земле начнут приходить основные массы выброшенной плазмы».
Причиной возмущений ученые назвали выбросы плазмы от вспышек, которые произошли на Солнце 3–4 ноября. По их мнению, они выбрасываются под большим углом распространения и с большей скоростью, чем это ранее предполагалось.
5 ноября в лаборатории сообщили, что облако плазмы, которое появилось от вспышки на Солнце класса мощности M7.4 (до балла X ей не хватило около 30%), заденет Землю в ночь с 7 на 8 ноября. Тогда там подчеркнули, что эта вспышка на Солнце может стать первым подобным явлением, которое повлияет на Землю.