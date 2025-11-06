РАН: на Земле начались магнитные бури планетарного масштаба

Ученые объяснили, что геомагнитный индекс Kp сейчас варьируется среди значений в диапазоне от G2 до G3. По словам специалистов, это означает, что уровень магнитных бурь сейчас – от средних до сильных. В лаборатории отметили, что они будут продолжаться примерно сутки, а могут и не прекратиться. Исследователи считают, что 7 ноября бури «перейдут в основную фазу, когда к Земле начнут приходить основные массы выброшенной плазмы».