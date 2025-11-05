Облако плазмы от вспышки Солнца заденет Землю в ночь на 8 ноября
Облако плазмы, которое появилось от вспышки на Солнце класса мощности M7.4 (до балла X ей не хватило около 30%), заденет Землю в ночь с 7 на 8 ноября. Об этом сообщил Telegram-канал Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
«Строго говоря, пока нет модели и пока даже нет данных с коронографов, но вся совокупность данных говорит, что плазменное облако на этот раз пройдет по планете краем в ночь с пятницы на субботу», – говорится в сообщении.
В лаборатории отметили, что эта вспышка на Солнце может стать первым подобным явлением, которое повлияет на Землю.
15 октября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что специалисты зафиксировали на Солнце новую вспышку уровня М4.8, которая стала второй по силе за четыре месяца. Исследователи тогда отметили, что на Солнце впервые с июня может быть достигнут уровень вспышек Х. В лаборатории такие ожидания объяснили непрерывным ростом фонового излучения звезды. В течение 24 часов оно выросло в четыре раза, приблизившись к уровню М.
«Иными словами, Солнце в данный момент даже в отсутствие взрывов формирует потоки рентгеновского излучения на уровне сильных вспышек», – уточнили специалисты.