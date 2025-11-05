Облако плазмы от вспышки Солнца заденет Землю в ночь на 8 ноября

15 октября в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что специалисты зафиксировали на Солнце новую вспышку уровня М4.8, которая стала второй по силе за четыре месяца. Исследователи тогда отметили, что на Солнце впервые с июня может быть достигнут уровень вспышек Х. В лаборатории такие ожидания объяснили непрерывным ростом фонового излучения звезды. В течение 24 часов оно выросло в четыре раза, приблизившись к уровню М.