На Солнце зафиксировали вторую по силе вспышку за четыре месяца

13 октября в лаборатории сообщали о регистрации 15 вспышек на Солнце за сутки. Из них три были сильными – уровня M. 12 октября там рассказали, что на северо-востоке Солнца сформировался протуберанец «неадекватного размера». Ученые полагают, что Солнце пытается выбросить протуберанец в космос по фрагментам, но пока безуспешно.