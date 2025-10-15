Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

На Солнце зафиксировали вторую по силе вспышку за четыре месяца

Ведомости

Специалисты зафиксировали на Солнце новую вспышку уровня М4.8, которая стала второй по силе за 4 месяца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Исследователи отметили, что сегодня на Солнце впервые с июня может быть достигнут уровень вспышек Х. В лаборатории такие ожидания объяснили непрерывным ростом фонового излучения звезды. В течение 24 часов оно выросло в четыре раза, приблизившись к уровню М.

«Иными словами, Солнце в данный момент даже в отсутствие взрывов формирует потоки рентгеновского излучения на уровне сильных вспышек», – уточнили специалисты.

13 октября в лаборатории сообщали о регистрации 15 вспышек на Солнце за сутки. Из них три были сильными – уровня M. 12 октября там рассказали, что на северо-востоке Солнца сформировался протуберанец «неадекватного размера». Ученые полагают, что Солнце пытается выбросить протуберанец в космос по фрагментам, но пока безуспешно.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте