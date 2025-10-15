На Солнце зафиксировали вторую по силе вспышку за четыре месяца
Специалисты зафиксировали на Солнце новую вспышку уровня М4.8, которая стала второй по силе за 4 месяца, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.
Исследователи отметили, что сегодня на Солнце впервые с июня может быть достигнут уровень вспышек Х. В лаборатории такие ожидания объяснили непрерывным ростом фонового излучения звезды. В течение 24 часов оно выросло в четыре раза, приблизившись к уровню М.
«Иными словами, Солнце в данный момент даже в отсутствие взрывов формирует потоки рентгеновского излучения на уровне сильных вспышек», – уточнили специалисты.
13 октября в лаборатории сообщали о регистрации 15 вспышек на Солнце за сутки. Из них три были сильными – уровня M. 12 октября там рассказали, что на северо-востоке Солнца сформировался протуберанец «неадекватного размера». Ученые полагают, что Солнце пытается выбросить протуберанец в космос по фрагментам, но пока безуспешно.