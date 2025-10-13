Газета
На Солнце зафиксировали 15 вспышек за сутки

Ведомости

За прошедшие сутки ученые зафиксировали 15 вспышек на Солнце. Из них три были сильными – уровня M. Об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

12 октября лаборатория сообщила, что на северо-востоке Солнца сформировался протуберанец «неадекватного размера». Ученые полагают, что Солнце пытается выбросить протуберанец в космос по фрагментам, но пока безуспешно. «С вероятностью 90% сегодня или завтра, осознав тщетность этих попыток, [Солнце] выбросит [протуберанец] целиком», – было указано в сообщении.

28 сентября в лаборатории сообщили, что на Солнце была зафиксирована импульсная вспышка класса M6.4. Отмечалось, что взрыв произошел на фоне растущей активности звезды.

Летом с Солнца в космос был выброшен один из крупнейших за последние годы протуберанец. Структура достигала размеров, которые превышали диаметр самой звезды – около 1,5 млн км, отмечали ученые. Основная часть выброса ушла в космос и в дальнейшем перемешается с межзвездным газом Галактики.

