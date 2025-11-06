МВД: агенты СБУ хотели попасть на суд по делу об убийстве генерала Кириллова
Агенты СБУ были намерены приходить на слушания по делу о теракте в отношении начальника войск РХБЗ генерала-лейтенанта Игоря Кириллова, передает ТАСС со ссылкой на письмо МВД России, поступившее во Второй западный окружной военный суд. Целью агентов была подготовка новых преступлений.
«Имеются сведения о том, что лицами, не согласными с проведением спецоперации, при поддержке СБУ планируются посещения судебных заседаний с целью получения сведений о ходе судебного разбирательства и дальнейшего негативного освещения на подконтрольных интернет-ресурсах», – говорится в документе.
Сведения по делу должны были передаваться на Украине для подготовки террористических актов на их основе, подчеркнули в МВД РФ. Суд проходит в закрытом режиме.
8 октября Следственный комитет России завершил расследование дела о взрыве в Москве 17 декабря 2024 г., когда погиб Кириллов и его помощник. Обвинение предъявлено четырем фигурантам: Ахмаджону Курбонову, Роберту Сафаряну, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву. По данным следствия, первый из них собрал взрывное устройство из компонентов, доставленных из Польши, и привел его в действие с помощью электросамоката, когда генерал вышел из дома.