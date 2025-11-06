МВД: агенты СБУ хотели попасть на суд по делу об убийстве генерала Кириллова

8 октября Следственный комитет России завершил расследование дела о взрыве в Москве 17 декабря 2024 г., когда погиб Кириллов и его помощник. Обвинение предъявлено четырем фигурантам: Ахмаджону Курбонову, Роберту Сафаряну, Батухану Точиеву и Рамазану Падиеву. По данным следствия, первый из них собрал взрывное устройство из компонентов, доставленных из Польши, и привел его в действие с помощью электросамоката, когда генерал вышел из дома.