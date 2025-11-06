В Госдуме напомнили о штрафах за борщевик на земельных участках
Владельцы земельных участков с 1 марта 2026 г. будут платить штрафы до 700 000 руб. за игнорирование обязательств по борьбе с борщевиком и другими чужеродными растениями, сообщил «РИА Новости» зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.
«С 1 марта 2026 г. правообладатели любых земельных участков, вне зависимости от вида и категории земель, будут обязаны бороться с борщевиком и другими инвазивными растениями. За невыполнение данных обязательств будет грозить штраф», – сказал депутат.
Физлица будут платить от 20 000 до 50 000 руб., для должностных лиц сумма увеличена до 50 000–100 000 руб. Штраф для юрлиц будет варьироваться от 400 000 до 700 000 руб. Колунов отметил, что субъекты РФ смогут также определить свои размеры штрафов. Власти регионов будут вправе установить и собственный перечень инвазивных растений.
31 июля президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в Земельный кодекс РФ, согласно которым владельцы земельных участков обязаны принимать меры по избавлению от борщевика и других видов опасных чужеродных растений. Законопроект был внесен в Госдуму группой депутатов «Единой России» (основной автор – Марина Оргеева) в октябре 2023 г.