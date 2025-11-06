В Госдуме напомнили о штрафах за борщевик на земельных участках

Физлица будут платить от 20 000 до 50 000 руб., для должностных лиц сумма увеличена до 50 000–100 000 руб. Штраф для юрлиц будет варьироваться от 400 000 до 700 000 руб. Колунов отметил, что субъекты РФ смогут также определить свои размеры штрафов. Власти регионов будут вправе установить и собственный перечень инвазивных растений.