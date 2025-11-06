Вильфанд порекомендовал автомобилистам поменять резину к следующей неделе
Водителям автомобилей в Москве нужно поменять летнюю резину на зимнюю на следующей неделе, так как в столице прогнозируются сильное понижение температуры и осадки, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Со следующего вторника в Москве автомобилистам будет сложно перемещаться на летней резине. Среднесуточная температура будет отрицательной. Поэтому пора поторопиться со сменой автомобильных шин, время пришло», – отметил метеоролог.
По словам Вильфанда, на следующей неделе в Москве будет облачно, предполагаются также небольшой снег и дожди.
2 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что столичная метеорологическая зима наступит в середине ноября. По его прогнозу, в это время среднесуточная температура воздуха станет ниже нуля.