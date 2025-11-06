Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Вильфанд порекомендовал автомобилистам поменять резину к следующей неделе

Ведомости

Водителям автомобилей в Москве нужно поменять летнюю резину на зимнюю на следующей неделе, так как в столице прогнозируются сильное понижение температуры и осадки, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Со следующего вторника в Москве автомобилистам будет сложно перемещаться на летней резине. Среднесуточная температура будет отрицательной. Поэтому пора поторопиться со сменой автомобильных шин, время пришло», – отметил метеоролог.

По словам Вильфанда, на следующей неделе в Москве будет облачно, предполагаются также небольшой снег и дожди.

2 ноября ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец говорил, что столичная метеорологическая зима наступит в середине ноября. По его прогнозу, в это время среднесуточная температура воздуха станет ниже нуля.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её