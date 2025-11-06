В нескольких регионах семьи будут лишать льгот из-за больших переводов на карту

Для примера рассмотрена семья из трех человек с официальным доходом 40 000 руб. в месяц, что составляет 480 000 руб. в год. Если за год на счета этой семьи поступил 1 млн руб., эта сумма превышает допустимый лимит в 960 000 руб. (200% от годового дохода) и семья может получить отказ в пособии, рассказала доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова. Если же поступления составили, например, 300 000 руб., что ниже установленного лимита, семья сохраняет право на получение выплаты.