В нескольких регионах семьи будут лишать льгот из-за больших переводов на карту
С 1 января по 31 декабря 2026 г. в Московской области, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах пройдет эксперимент, который может скорректировать круг получателей единого пособия на ребенка за счет оценки объемов поступления денег на банковские счета и депозиты семьи. Пилотный проект предусмотрен правительственным законопроектом, внесенным в Госдуму вместе с «бюджетным пакетом» инициатив, выяснили «Ведомости».
Эксперимент будет проводиться в несколько этапов. Фактически, первые семь месяцев, до августа, будут посвящены организационным мероприятиям, затем два месяца отведены на апробацию методики, и только после этого начнется ее внедрение.
Согласно предлагаемой системе, после подачи семьей заявления на получение пособия Социальный фонд запросит у Федеральной налоговой службы и банков информацию о счетах, депозитах и проводимых по ним операциях всех членов семьи. Если общая сумма поступлений на банковские счета и депозиты семьи за последний год вдвое превысит их официальный совокупный доход, в назначении пособия будет отказано. Отказ последует и в том случае, если поступившие средства окажутся равны удвоенному доходу, сообщил источник «Ведомостей».
При расчете совокупного дохода семьи будут учитываться заработная плата, пенсии, пособия, стипендии, алименты, доходы от операций с финансовыми инструментами и другие поступления каждого из ее членов. Анализу подлежат только счета и вклады совершеннолетних. При этом из учета исключаются счета индивидуальных предпринимателей; средства, переведенные с других счетов членов семьи; заемные средства от кредитных и микрофинансовых организаций; а также деньги, полученные от продажи недвижимости и транспорта при условии подтверждения сделки договором, цессией и платежным документом.
Для примера рассмотрена семья из трех человек с официальным доходом 40 000 руб. в месяц, что составляет 480 000 руб. в год. Если за год на счета этой семьи поступил 1 млн руб., эта сумма превышает допустимый лимит в 960 000 руб. (200% от годового дохода) и семья может получить отказ в пособии, рассказала доцент Базовой кафедры финансового контроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Тарасова. Если же поступления составили, например, 300 000 руб., что ниже установленного лимита, семья сохраняет право на получение выплаты.
22 октября Госдума приняла законопроект в первом чтении.