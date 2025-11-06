Газета
Главная / Общество /

В метро Москвы задержали проникших в тоннель ради фото мужчин

Ведомости

Полиция задержала двух мужчин, незаконно спустившихся в тоннель метро на станции «Марксистская» Калининской линии. Об этом сообщила в своем Telegram-канале официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным полиции, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое пассажиров спустились на пути, а затем быстро направились в тоннель. На место оперативно прибыл наряд патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене. Нарушителей задержали и доставили в отделение.

При досмотре у мужчин нашли рюкзаки с инструментами. В них обнаружились домкрат, набор отверток, «болгарка» и два фотоаппарата. Задержанные пояснили, что проникли в технологическую зону метро, чтобы сделать снимки для тематических интернет-каналов.

Теперь в отношении нарушителей составлены протоколы по ч. 3 ст. 20.17 КоАП РФ («Нарушение пропускного режима охраняемого объекта»). Им грозит административный арест сроком до 15 суток.

19 октября сотрудники полиции также задержали в московском метро мужчину, запустившего пиротехнику на перегоне между станциями «Тропарево» и «Юго-Западная». В результате инцидента никто не пострадал.

