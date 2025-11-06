В метро Москвы задержали проникших в тоннель ради фото мужчин

При досмотре у мужчин нашли рюкзаки с инструментами. В них обнаружились домкрат, набор отверток, «болгарка» и два фотоаппарата. Задержанные пояснили, что проникли в технологическую зону метро, чтобы сделать снимки для тематических интернет-каналов.