ВЦИОМ рассказал, как украинский конфликт сплотил общество

«То есть это ценности, которые важны для людей и которые в значительной степени определяют в том числе модель их поведения. Мы не так давно спросили у россиян, какие ценности, перечисленные в президентском указе, являются наиболее значимыми, наиболее важными для них. И топ-5 составили семья, справедливость, патриотизм, взаимоуважение и историческая память», – рассказал Мамонов.