Главная / Общество /

ВЦИОМ рассказал, как украинский конфликт сплотил общество

Ведомости

Происходящие в России и мире процессы не стали фактором дестабилизации. Россияне демонстрируют высокий уровень консолидации, заявил директор департамента политических исследований Аналитического центра ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Во время круглого стола «Межнациональное согласие как основа единства России» Экспертного института социальных исследований он привел данные одного из последних исследований, посвященных самовосприятию россиянами общества. В частности, он обратил внимание, что 52% респондентов считают, что спецоперация на Украине сплотила российское общество.

По словам Мамонова, среди граждан сохраняется эффект мобилизации вокруг флага и лидеров. Также россияне чувствуют сопричастность к судьбе страны и «персональную ответственность за свою территорию, за место проживания». Он отметил, что в настоящее время объединяющих факторов гораздо больше, чем разъединяющих, и один из ключевых – ценностная рамка.

ВЦИОМ: 81% россиян гордятся гражданством России

Общество

«То есть это ценности, которые важны для людей и которые в значительной степени определяют в том числе модель их поведения. Мы не так давно спросили у россиян, какие ценности, перечисленные в президентском указе, являются наиболее значимыми, наиболее важными для них. И топ-5 составили семья, справедливость, патриотизм, взаимоуважение и историческая память», – рассказал Мамонов.

Глава департамента также обратил внимание на высокий уровень патриотических настроений в обществе. По его словам, 94% россиян охарактеризовали себя как патриотов своей страны. Противоположная группа составляет всего 3%. Еще одним важным фактором является гордость за свою страну – ее ощущают 92% респондентов.

1 ноября ВЦИОМ привел результаты опроса, приуроченного ко Дню народного единства. Согласно итогам исследования, большинство россиян – 81% – гордятся тем, что они граждане России. Самые высокие показатели отмечены среди зумеров (88%), представителей реформенного поколения 1968–1981 г. р. (82%) и поколения «оттепели» (81%).

