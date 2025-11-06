Бывшая супруга Тимура Иванова продала автомобиль, который просят конфисковать
Экс-супруга бывшего заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова Светлана Захарова продала автомобиль марки Chevrolet, который просит конфисковать Генпрокуратура. Об этом сообщили «РИА Новости».
Захарова продала машину в 2024 г., но собственник еще не зарегистрирован и надлежащих документов в суд представлено не было. Нового владельца автомобиля не стали привлекать к участию в деле.
Представитель Захаровой в суде рассказал, что автомобиль все еще числится на бывшей супруге Иванова. Новый собственник уже работает над освобождением Chevrolet от обеспечительных мер.
20 октября Мосгорсуд продлил срок ареста Иванову по делу о взятках до 26 января 2026 г. Его обвиняют в трех эпизодах получения взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), отмывании денег в особо крупном размере (ст. 174.1 УК РФ), а также в незаконном хранении и изготовлении оружия (ст. 222 УК РФ и ст. 223 УК РФ).
В июле Мосгорсуд признал Иванова виновным в особо крупной растрате на сумму более 216 млн руб. при покупке паромов для Керченской переправы и легализации около 4 млрд руб., выведенных из банка «Интеркоммерц». Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии общего режима.