Суд приговорил фигуранта дела об убийстве байкера к 17 годам колонии
Мосгорсуд приговорил Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве байкера Кирилла Ковалева из-за спора на парковке, к 17 годам колонии строгого режима, сообщили «РИА Новости».
Обвинение запросило приговорить Аббасова к 17 годам колонии строго режима, а остальных фигурантов дела – к разным срокам от 9,5 до 16 лет.
По версии следствия, 17 апреля 2024 г. на юго-востоке Москвы Аббасов, после того как Ковалев сделал ему замечание о неправильной парковке, «выражал непристойное поведение». После этого он по телефону рассказал о конфликте своим родственникам, которые, приехав на место, «приняли решение совершить убийство Ковалева».
Шахин и его брат Шохрат Аббасовы избили Ковалева, а затем Шахин нанес ему несколько ударов ножом. После этого Аббасовы уехали на автомобилях, а Ковалев скончался. Поиски нападавших продолжались два дня. 19 апреля столичная прокуратура сообщила о задержании Шахина Аббасова в Ростовской области с еще двумя соучастниками.