Суд приговорил фигуранта дела об убийстве байкера к 17 годам колонии

По версии следствия, 17 апреля 2024 г. на юго-востоке Москвы Аббасов, после того как Ковалев сделал ему замечание о неправильной парковке, «выражал непристойное поведение». После этого он по телефону рассказал о конфликте своим родственникам, которые, приехав на место, «приняли решение совершить убийство Ковалева».