Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд приговорил фигуранта дела об убийстве байкера к 17 годам колонии

Ведомости

Мосгорсуд приговорил Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве байкера Кирилла Ковалева из-за спора на парковке, к 17 годам колонии строгого режима, сообщили «РИА Новости».

Обвинение запросило приговорить Аббасова к 17 годам колонии строго режима, а остальных фигурантов дела – к разным срокам от 9,5 до 16 лет.

По версии следствия, 17 апреля 2024 г. на юго-востоке Москвы Аббасов, после того как Ковалев сделал ему замечание о неправильной парковке, «выражал непристойное поведение». После этого он по телефону рассказал о конфликте своим родственникам, которые, приехав на место, «приняли решение совершить убийство Ковалева».

Шахин и его брат Шохрат Аббасовы избили Ковалева, а затем Шахин нанес ему несколько ударов ножом. После этого Аббасовы уехали на автомобилях, а Ковалев скончался. Поиски нападавших продолжались два дня. 19 апреля столичная прокуратура сообщила о задержании Шахина Аббасова в Ростовской области с еще двумя соучастниками.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь