Суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве байкера на парковке в Москве

Суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве байкера на парковке в МосквеПри этом адвокат потерпевшей стороны пожаловался на угрозы
Замоскворецкий районный суд Москвы арестовал двоих последних фигурантов по делу об убийстве байкера Кирилла Ковалева из-за спора на парковке – Исахана и Шохрата Аббасовых. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Исахан и Шохрат Аббасовы пробудут под стражей до 18 июня.
Отмечается, что Шохрат Аббасов был вторым участником нападения на Ковалева. Он «обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против жизни и здоровья, связанного с совершением умышленного убийства человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору». Ему предъявлено обвинение в убийстве (п.п. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и подстрекательстве (ч. 4 ст. 33 УК РФ).
По версии органов следствия, брат Шохрата Аббасова Шахин, после того как Ковалев сделал ему замечание о неправильной парковке, «демонстрировал явное неуважение к обществу, нецензурно выражался, выражал непристойное поведение». После этого он по телефону рассказал о конфликте своим родственникам, которые, приехав на место, «приняли решение совершить убийство Ковалева».
Шахин и Шохрат Аббасовы избили Ковалева, а Шахин нанес ему несколько ударов заранее приготовленным ножом. После этого Аббасовы уехали на «заранее приисканных родственниками автомобилях», а Ковалев скончался.
Что касается Исахана Аббасова, то он обвиняется в умышленном убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений (пп. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и соучастии (ч. 5 ст. 33 УК РФ).
По данным следствия, Исахан Аббасов предоставил напавшим на Ковалева автомобиль марки «Киа K5», на котором соучастники скрылись в неизвестном направлении за пределы Московского региона.
В этот же день суд арестовал Низами Аббасова – отца Шахина Аббасова. По данным следствия, Низами Аббасов давал указания другим фигурантам дела скрываться от правоохранительных органов. Также он пытался договориться с родственниками потерпевших, чтобы избежать уголовного дела. При обыске у Низами Аббасова были изъяты 70 млн руб. в различной валюте. При этом его доход составляет 80 000 руб. в месяц. Сам он объяснил, что сумма была накоплена им за 10 лет.
Адвокат потерпевшей стороны Денис Ковалев сообщил ТАСС, что родителям убитого поступают угрозы со стороны родственников обвиняемых по делу. По словам защитника, по данному факту было подано заявление в полицию.
Инцидент произошел 17 апреля на юго-востоке Москвы. Поиски нападавших продолжались два дня. 19 апреля столичная прокуратура сообщила о задержании Шахина Аббасова в Ростовской области с еще двоими соучастниками.
По состоянию на вечер 22 апреля все шестеро обвиняемых арестованы. Ранее суд отправил в СИЗО 21-летнего гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве Ковалева. Кроме того, арестован Нахид Гусейнов, который, по версии следствия, предоставил соучастникам автомобиль под своим управлением, на котором они скрылись в неизвестном направлении. Был также арестован Бахтияр Аббасов. По данным следствия, он был участником конфликта, сообщил об инциденте своим родственникам и привлек их к разрешению ситуации.