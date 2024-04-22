Суд арестовал всех фигурантов дела об убийстве байкера на парковке в Москве

В этот же день суд арестовал Низами Аббасова – отца Шахина Аббасова. По данным следствия, Низами Аббасов давал указания другим фигурантам дела скрываться от правоохранительных органов. Также он пытался договориться с родственниками потерпевших, чтобы избежать уголовного дела. При обыске у Низами Аббасова были изъяты 70 млн руб. в различной валюте. При этом его доход составляет 80 000 руб. в месяц. Сам он объяснил, что сумма была накоплена им за 10 лет.