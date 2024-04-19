В квартире у подозреваемого в убийстве из-за парковки нашли более 72 млн рублей
Следователи нашли более 44 млн руб. и $300 000 при обыске в квартире подозреваемого в убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.
«Сегодня в ночное время в ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружена и изъята крупная сумма наличных денежных средств – свыше 44 млн руб. и $300 000», – говорится в сообщении.
Следствие установит, кому принадлежат эти средства, а также оценит законность их получения и оборота.
17 апреля на юго-востоке Москвы произошло убийство после конфликта. Конфликт разгорелся из-за того, что припарковавшему автомобиль на тротуаре 21-летнему гражданину Азербайджана сделали замечание. В ответ на это мужчина нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по туловищу, а также удар ножом в область живота, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший – москвич 24 лет – погиб в медицинском учреждении от полученных ран. В СК сообщали, что обвиняемый находился на территории России нелегально.
По данным прокуратуры Москвы, инцидент произошел в Люблине. Брошенный автомобиль «БМВ», на котором подозреваемый скрылся, был обнаружен на улице Новороссийской. Судя по фото в Telegram-канале ведомства, в нем был найден нож. На улице Верхние Поля позже был обнаружен еще один автомобиль, на котором мог скрыться подозреваемый.
18 апреля стало известно о задержании отца и друга подозреваемого в убийстве из-за конфликта на парковке. Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила о проведении обыска по месту жительства подозреваемого и иных лиц из его окружения. Следователи также проверяют законность получения обвиняемым и его родственниками гражданства России.
Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).