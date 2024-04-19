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В квартире у подозреваемого в убийстве из-за парковки нашли более 72 млн рублей

Ведомости

Следователи нашли более 44 млн руб. и $300 000 при обыске в квартире подозреваемого в убийстве молодого человека на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает пресс-служба столичного Следственного комитета.

«Сегодня в ночное время в ходе обыска в квартире подозреваемого обнаружена и изъята крупная сумма наличных денежных средств – свыше 44 млн руб. и $300 000», – говорится в сообщении.

Следствие установит, кому принадлежат эти средства, а также оценит законность их получения и оборота.

17 апреля на юго-востоке Москвы произошло убийство после конфликта. Конфликт разгорелся из-за того, что припарковавшему автомобиль на тротуаре 21-летнему гражданину Азербайджана сделали замечание. В ответ на это мужчина нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по туловищу, а также удар ножом в область живота, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший – москвич 24 лет – погиб в медицинском учреждении от полученных ран. В СК сообщали, что обвиняемый находился на территории России нелегально.

По данным прокуратуры Москвы, инцидент произошел в Люблине. Брошенный автомобиль «БМВ», на котором подозреваемый скрылся, был обнаружен на улице Новороссийской. Судя по фото в Telegram-канале ведомства, в нем был найден нож. На улице Верхние Поля позже был обнаружен еще один автомобиль, на котором мог скрыться подозреваемый.

18 апреля стало известно о задержании отца и друга подозреваемого в убийстве из-за конфликта на парковке. Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова сообщила о проведении обыска по месту жительства подозреваемого и иных лиц из его окружения. Следователи также проверяют законность получения обвиняемым и его родственниками гражданства России.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Москве Андрею Стрижову представить доклад о ходе расследования. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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