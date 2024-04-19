В квартире у подозреваемого в убийстве из-за парковки нашли более 72 млн рублей

17 апреля на юго-востоке Москвы произошло убийство после конфликта. Конфликт разгорелся из-за того, что припарковавшему автомобиль на тротуаре 21-летнему гражданину Азербайджана сделали замечание. В ответ на это мужчина нанес потерпевшему множественные удары руками и ногами по туловищу, а также удар ножом в область живота, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший – москвич 24 лет – погиб в медицинском учреждении от полученных ран. В СК сообщали, что обвиняемый находился на территории России нелегально.