Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат дело об убийстве из-за парковки
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат дело об убийстве из-за парковки в Москве, сообщил (СК) России в Telegram-канале.
«Председатель СК России поручил передать в Главное следственное управление СК России для наиболее полного и объективного расследования уголовное дело об убийстве молодого человека в Москве, возбужденное по ст. 105 УК РФ», – указано в сообщении комитета.
Отмечено, что следствие будет решать вопрос о мере пресечения ранее задержанным в Москве родственникам подозреваемого и его знакомому.
Ранее 19 апреля столичной прокуратурой сообщалось, что в Москве задержали 21-летнего гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве из-за конфликта на парковке. Как затем уточнили в столичном СК, Аббасова и еще двоих соучастников преступления задержали в Ростовской области. По данным Telegram-канала Baza, задержание произошло в Запорожской области.
17 апреля на юго-востоке Москвы в ходе конфликта был убит 24-летний москвич. Поводом для конфликта стал припаркованный на тротуаре автомобиль Аббасова. Москвич сделал водителю замечание, после чего Аббасов несколько раз ударил его руками и ногами по туловищу и нанес удар ножом в область живота. Подозреваемый скрылся. Пострадавший скончался в больнице.
В СК сообщили, что нападавший находился на территории России нелегально. Он является гражданином одной из стран СНГ. 18 апреля были задержаны отец и друг Аббасова.