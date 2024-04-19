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Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат дело об убийстве из-за парковки

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил передать в центральный аппарат дело об убийстве из-за парковки в Москве, сообщил (СК) России в Telegram-канале.

«Председатель СК России поручил передать в Главное следственное управление СК России для наиболее полного и объективного расследования уголовное дело об убийстве молодого человека в Москве, возбужденное по ст. 105 УК РФ», – указано в сообщении комитета.

Отмечено, что следствие будет решать вопрос о мере пресечения ранее задержанным в Москве родственникам подозреваемого и его знакомому.

Ранее 19 апреля столичной прокуратурой сообщалось, что в Москве задержали 21-летнего гражданина Азербайджана Шахина Аббасова, подозреваемого в убийстве из-за конфликта на парковке. Как затем уточнили в столичном СК, Аббасова и еще двоих соучастников преступления задержали в Ростовской области. По данным Telegram-канала Baza, задержание произошло в Запорожской области.

17 апреля на юго-востоке Москвы в ходе конфликта был убит 24-летний москвич. Поводом для конфликта стал припаркованный на тротуаре автомобиль Аббасова. Москвич сделал водителю замечание, после чего Аббасов несколько раз ударил его руками и ногами по туловищу и нанес удар ножом в область живота. Подозреваемый скрылся. Пострадавший скончался в больнице.

В СК сообщили, что нападавший находился на территории России нелегально. Он является гражданином одной из стран СНГ. 18 апреля были задержаны отец и друг Аббасова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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