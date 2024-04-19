В Москве задержан подозреваемый в убийстве из-за конфликта на парковке

17 апреля на юго-востоке Москвы в ходе конфликта был убит 24-летний москвич. Поводом для конфликта стал припаркованный на тротуаре автомобиль Аббасова. Москвич сделал водителю замечание, после чего Аббасов несколько раз ударил его руками и ногами по туловищу и нанес удар ножом в область живота. Подозреваемый скрылся. Пострадавший скончался в больнице.