В Москве задержан подозреваемый в убийстве из-за конфликта на парковке
В Москве задержали 21-летнего подозреваемого в убийстве из-за конфликта на парковке. Об этом сообщает столичная прокуратура.
«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.
ТАСС ранее писал, что правоохранители разыскивают подозреваемого Шахина Аббасова. В столичном СК уточнили, что Аббасова и еще двоих соучастников преступления задержали в Ростовской области. В ближайшее время его доставят на допрос в подразделение столичного СК. Отмечается, что задержание производилось совместно с оперативными сотрудниками МВД.
17 апреля на юго-востоке Москвы в ходе конфликта был убит 24-летний москвич. Поводом для конфликта стал припаркованный на тротуаре автомобиль Аббасова. Москвич сделал водителю замечание, после чего Аббасов несколько раз ударил его руками и ногами по туловищу и нанес удар ножом в область живота. Подозреваемый скрылся. Пострадавший скончался в больнице.
В СК сообщили, что нападавший находился на территории России нелегально. Он является гражданином одной из стран СНГ. 18 апреля были задержаны отец и друг Аббасова.
По факту убийства СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.