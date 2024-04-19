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В Москве задержан подозреваемый в убийстве из-за конфликта на парковке

Ведомости

В Москве задержали 21-летнего подозреваемого в убийстве из-за конфликта на парковке. Об этом сообщает столичная прокуратура.

«В ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу», – говорится в сообщении.

ТАСС ранее писал, что правоохранители разыскивают подозреваемого Шахина Аббасова. В столичном СК уточнили, что Аббасова и еще двоих соучастников преступления задержали в Ростовской области. В ближайшее время его доставят на допрос в подразделение столичного СК. Отмечается, что задержание производилось совместно с оперативными сотрудниками МВД.

17 апреля на юго-востоке Москвы в ходе конфликта был убит 24-летний москвич. Поводом для конфликта стал припаркованный на тротуаре автомобиль Аббасова. Москвич сделал водителю замечание, после чего Аббасов несколько раз ударил его руками и ногами по туловищу и нанес удар ножом в область живота. Подозреваемый скрылся. Пострадавший скончался в больнице.

В СК сообщили, что нападавший находился на территории России нелегально. Он является гражданином одной из стран СНГ. 18 апреля были задержаны отец и друг Аббасова.

По факту убийства СК возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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