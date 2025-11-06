СК РФ обвинил 75 украинских чиновников в преступлениях в Донбассе
Следственный комитет России предъявил заочные обвинения 75 представителям высшего военного и политического руководства Украины в связи с преступлениями, совершенными в Донбассе. Об этом сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин, передает ТАСС.
По его словам, все фигуранты объявлены в межгосударственный розыск, а 63 из них – в международный. Среди обвиняемых названы бывшие члены Совета национальной безопасности и обороны Украины Арсений Яценюк, Сергей Пашинский, Валентин Наливайченко и Александр Литвиненко.
Бастрыкин отметил, что, по данным следствия, в результате украинской агрессии с 2014 г. в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской и Запорожской областях пострадали не менее 27 000 человек, из которых более 7000 погибли.
4 сентября суд заочно приговорил командиров вооруженных сил Украины Ростислава Карпушу и Евгения Булацика к пожизненному сроку за совершение террористического акта в Курской области.