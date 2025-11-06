Полиция Нидерландов изъяла более 3,3 тонны кокаина из грибной теплицы

По данным издания, спецоперация прошла в ночь на 4 ноября в муниципалитете Мурдейк. Здание, где располагалась теплица, было арендовано и использовалось как склад. В операции участвовали десятки вооруженных полицейских, которые перекрыли подъездные пути и заняли позиции вокруг объекта, чтобы, по словам правоохранителей, предотвратить попытки криминальных групп вернуть наркотики силой.