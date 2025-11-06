Газета
Полиция Нидерландов изъяла более 3,3 тонны кокаина из грибной теплицы

Полиция Нидерландов изъяла более 3,3 т кокаина из бывшей грибной теплицы в селе Нордхук, сообщает Algemeen Dagblad. Стоимость найденного груза оценивается в сумму от 175 до 250 млн евро.

По данным издания, спецоперация прошла в ночь на 4 ноября в муниципалитете Мурдейк. Здание, где располагалась теплица, было арендовано и использовалось как склад. В операции участвовали десятки вооруженных полицейских, которые перекрыли подъездные пути и заняли позиции вокруг объекта, чтобы, по словам правоохранителей, предотвратить попытки криминальных групп вернуть наркотики силой.

Представитель полиции Рон ван Бруссел назвал находку «уникальной», отметив, что такие объемы наркотиков обычно перехватываются только в портах, а не во внутренних районах страны.

Как пишет Algemeen Dagblad, регион Западного Брабанта за последние годы стал одной из ключевых перевалочных точек кокаина в Европе из-за близости к портам Антверпена, Роттердама и Флиссингена. Здесь действуют устойчивые наркосети, связанные с южноамериканскими картелями, и регулярно перехватываются крупные партии наркотиков.

