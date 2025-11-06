Газета
Путин поручил восстановить статус спортсменов из Донбасса и Новороссии

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил как можно скорее восстановить статус заслуженных работников физкультуры и спорта спортсменам из Донбасса и Новороссии. Об этом он заявил в ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта, передает Кремль.

Глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов  доложил Путину, что в Донецкой народной республике (ДНР) около 50 спортсменов имели статус заслуженных работников физкультуры и спорта Украины. В нынешних условиях они этого статуса лишились.

По мнению Кузнецова, было бы приравнять их бывший статус к заслуженному работнику РФ. В ответ на такое заявление глава государства согласился и призвал решить этот вопрос в ближайшее время.

В ходе того же мероприятия Путин заявил, что спортивные соревнования, на которых присваиваются разряды, необходимо проводить на бесплатной основе. Глава государства отметил, что уже неоднократно поднимал этот вопрос и считает нужным обеспечить бесплатное участие спортсменов в подобных мероприятиях.

