Суд обратил в доход государства созданный Ходорковским лицей-интернат
Адвокат, представляющий интересы лицея, Олег Ильин сообщил агентству, что будет подана апелляция на решение суда.
Во время заседания представители лицея заявили, что учреждение не получало никаких финансовых средств от Ходорковского, а преподаватели не проходили обучение за границей. Кроме того, по их словам, лицей не имеет никаких отношений ни с фондом Ходорковского, ни с ним самим.
Источник сообщил «Интерфаксу», что лицей подлежит обращению в доход государства, поскольку фактически принадлежит должникам по исполнительному производству – Ходорковскому и Платону Лебедеву.
По данным следствия, учредителем лицея с 2004 г. является международная коммерческая компания «Йенсен корт лтд» (JENSEN CORT LTD, Британские Виргинские острова), созданная с целью скрытия информации о его реальных владельцах.
В Генпрокуратуре выяснили, что финансирование лицея осуществляется за счет признанного в России нежелательным «Фонда Ходорковского» и компании «Паррингроув», чье имущество судом признано принадлежащим Ходорковскому и Лебедеву.
Надзорное ведомство считает, что образовательный процесс в лицее «имеет политическую направленность и способствует формированию у детей лояльного отношения к антироссийским настроениям».
В октябре 2003 г. по обвинению в хищениях и неуплате налогов Ходорковского арестовали. По итогам года с состоянием $15,2 млрд он занял первое место в первом рейтинге русского Forbes. В мае 2005 г. предпринимателя приговорили к девяти годам колонии общего режима за хищения и неуплату налогов, в декабре 2010 г. – еще к 14 годам за хищение акций Восточной нефтяной компании. В декабре 2013 г. президент России Владимир Путин помиловал Ходорковского в связи с состоянием здоровья его матери. Сейчас он живет за границей.