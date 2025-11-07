Житель Тамбовской области задержан за передачу данных украинскому блогеру

По данным следствия, гражданин 1987 года рождения инициативно вступил с украинским блогером в переписку в мессенджере Telegram. Блогер, по данным ФСБ, действовал под контролем Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Задержанный передал информацию о месте дислокации российских подразделений, участвующих в спецоперации, а также перевел деньги на нужды одной из запрещенных в России террористических организаций.