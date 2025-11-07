Житель Тамбовской области задержан за передачу данных украинскому блогеру
Силовики задержали жителя Тамбовской области за передачу украинскому блогеру, подконтрольному военной разведке, данных об участвующих в спецоперации подразделениях. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
По данным следствия, гражданин 1987 года рождения инициативно вступил с украинским блогером в переписку в мессенджере Telegram. Блогер, по данным ФСБ, действовал под контролем Главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины. Задержанный передал информацию о месте дислокации российских подразделений, участвующих в спецоперации, а также перевел деньги на нужды одной из запрещенных в России террористических организаций.
ФСБ при силовой поддержке Росгвардии задержали мужчину. Следственный отдел УФСБ России по Тамбовской области возбудил уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ (госизмена) и ч. 1.1 ст. 205.1 (финансирование терроризма). Задержанному грозит пожизненное лишение свободы.
В настоящий момент проводятся следственные действия и выясняются иные эпизоды противоправной деятельности гражданина.
5 ноября сотрудники ФСБ задержали москвича, который передавал спецслужбам страны НАТО информацию об оппозиционно настроенных россиянах. Его деятельность была нужна, чтобы склонить других граждан РФ «к конфиденциальному сотрудничеству», отметили представители службы.