МВД: в Подмосковье задержан готовивший теракты агент украинских спецслужб
Правоохранительные органы Московской области предотвратили подготовку террористического акта. По подозрению в его подготовке был задержан предполагаемый агент украинских спецслужб, сообщает портал «МВД медиа».
По данным официального представителя ведомства Ирины Волк, 27-летний житель Волоколамска самостоятельно вышел на связь с неизвестным через мессенджер и выразил готовность сотрудничать с украинскими спецслужбами. По указанию своего куратора он прибыл в гаражный кооператив в Люберцах, где забрал из тайника пакет со взрывным устройством.
«Его [СВУ] молодой человек должен был доставить в Измайловский парк в Москве и так же, через тайник, передать. В процессе выполнения задуманного он был задержан полицейскими», – отметила Волк.
Операция по задержанию была проведена совместно сотрудниками Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД России по Московской области и ФСБ России. Возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту (ст. 30 и 205 УК РФ.). Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.
Сейчас следователи проводят оперативные мероприятия, направленные на установление и розыск возможных соучастников преступления.
7 ноября ФСБ России задержала жителя Тамбовской области 1987 г. рождения по подозрению в государственной измене и финансировании терроризма. По данным следствия, мужчина самостоятельно вступил в переписку в Telegram с украинским блогером, связанным с военной разведкой Украины (ГУР). Он передал противнику информацию о дислокации российских подразделений в зоне спецоперации, а также перевел деньги запрещенной в России террористической организации.