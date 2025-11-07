МВД: в Подмосковье задержан готовивший теракты агент украинских спецслужб

7 ноября ФСБ России задержала жителя Тамбовской области 1987 г. рождения по подозрению в государственной измене и финансировании терроризма. По данным следствия, мужчина самостоятельно вступил в переписку в Telegram с украинским блогером, связанным с военной разведкой Украины (ГУР). Он передал противнику информацию о дислокации российских подразделений в зоне спецоперации, а также перевел деньги запрещенной в России террористической организации.