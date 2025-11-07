Импортозамещенный «Суперджет» с двигателями ПД-8 прошел испытания на воде
Импортозамещенный ближнемагистральный самолет «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8 производства Объединенной двигателестроительной корпорации (ОАК и ОДК входят в «Ростех») прошел сертификационные испытания в «бассейне». Во время тестов была подтверждена безопасная эксплуатация лайнера на взлетно-посадочной полосе при наличии воды, сообщается на сайте ОАК.
На аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова в Жуковском для проведения испытаний был сооружен специальный гидротехнический комплекс протяженностью более 70 м и шириной 12 м. Сооружение соответствует установленным российским и европейским стандартам по глубине водного слоя для таких испытаний. В ходе мероприятий самолет разгоняется и выполняет пробежки по взлетно-посадочной полосе с искусственно созданным водным покрытием.
По словам летчика-испытателя, начальника летно-испытательного комплекса Филиала «Региональные самолеты» ПАО «Яковлев» (входит в ОАК «Ростеха») Вадима Широких, в ходе испытаний было подтверждено, что вода не нарушает работу маршевых двигателей лайнера и вспомогательной силовой установки. Кроме того, испытания проводились также на режимах реверса тяги двигателей, который современные лайнеры используют для торможения на взлетно-посадочной полосе.
«Суперджет-100» – ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, рассчитанный на 100 пассажиров, производства ПАО «Яковлев». Лайнер оснащен российскими двигателями и системами разработки российских предприятий, большая часть которых входит в «Ростех».
В июле исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко сообщал, что свыше 20 самолетов SSJ-100 находятся на различных стадиях готовности на предприятиях корпорации. По его словам, после введения санкций в 2022 г. «Суперджет» пришлось фактически создавать заново. В общей сложности было замещено около 40 систем, включая двигатель ПД-8.