Импортозамещенный «Суперджет» с двигателями ПД-8 прошел испытания на воде

На аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова в Жуковском для проведения испытаний был сооружен специальный гидротехнический комплекс протяженностью более 70 м и шириной 12 м. Сооружение соответствует установленным российским и европейским стандартам по глубине водного слоя для таких испытаний. В ходе мероприятий самолет разгоняется и выполняет пробежки по взлетно-посадочной полосе с искусственно созданным водным покрытием.