На заводах «Ростеха» собирают более 20 самолетов SSJ-100

На заводах «Ростеха» собирают более 20 самолетов SSJ-100Они находятся на разных этапах готовности
Более 20 самолетов SSJ-100 находятся на различных стадиях готовности на предприятиях «Ростеха». Об этом сообщил исполнительный директор корпорации Олег Евтушенко. Его слова передает Telegram-канал «Ростеха».
По его словам, параллельно с созданием производственного задела продолжаются сертификационные испытания: три опытных лайнера с отечественными агрегатами проходят тесты в Жуковском. Завершение сертификации ожидается к концу 2025 г., а в 2026 г. самолеты планируется начать передавать авиакомпаниям.
Евтушенко отметил, что после введения санкций в 2022 г. «Суперджет» пришлось фактически создавать заново – всего было замещено около 40 систем, включая двигатель ПД-8. Он подчеркнул, что ни один зарубежный производитель не реализовывал аналогичный объем импортозамещения в такие сжатые сроки.
17 марта стало известно, что опытный образец самолета «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет. Как сообщили в «Ростехе», время пребывания самолета в воздухе составило примерно 40 минут. Его скорость достигла 500 км/ч, а высота – до 3000 м. Отмечалась также стабильная работа двигателей ПД-8: в полете проводилась оценка их газодинамической устойчивости на постоянных и переменных режимах.