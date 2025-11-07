Движение по Крымскому мосту полностью останавливали на полчаса
Движение автотранспорта по Крымскому мосту полностью останавливали на полчаса. Об этом сообщали в Telegram-канале информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту.
Сообщение о перекрытии было опубликовано в 11:35. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причину остановки не указали.
Движение было возобновлено в 11:53, сообщили в канале. За время остановки со стороны Керчи скопилось 80 транспортных средств.
Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник 25 октября сообщал, что Киев готовил новые теракты на Крымском мосту. По его словам, в последние месяцы ФСБ и другие силовые структуры провели ряд задержаний, однако не обо всех случаях пока можно рассказать публично.
20 октября глава региона Вениамин Кондратьев подписал документ о запрете движения электрокаров и гибридных авто по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. Ограничение вступило в силу 3 ноября.