Общество

Число погибших при крушении грузового самолета UPS в США возросло до 13

Ведомости

Число жертв авиакатастрофы грузового самолета UPS в американском Луисвилле увеличилось до 13 человек. Об этом сообщил мэр города Крейг Гринберг, передает The Guardian.

В компании UPS уточнили, что на борту самолета McDonnell Douglas MD-11 находились члены экипажа: капитан Ричард Вартенберг, первый помощник Ли Труитт и международный специалист по оказанию помощи капитан Дана Даймонд. Самолет потерял двигатель и загорелся вскоре после взлета.

5 ноября грузовой самолет потерпел крушение недалеко от аэропорта им. Мохаммеда Али в Луисвилле. Авария произошла вскоре после взлета воздушного судна, направлявшегося в международный аэропорт имени Дэниела К. Иноуйе в Гонолулу. После падения самолета возник пожар.

Тогда Reuters сообщал о четырех погибших и 11 пострадавших. Отмечалось, что возгорание после падения самолета вызвало серию пожаров на земле в промышленной зоне, прилегающей к международному аэропорту.

