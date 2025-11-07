Число погибших при крушении грузового самолета UPS в США возросло до 13

В компании UPS уточнили, что на борту самолета McDonnell Douglas MD-11 находились члены экипажа: капитан Ричард Вартенберг, первый помощник Ли Труитт и международный специалист по оказанию помощи капитан Дана Даймонд. Самолет потерял двигатель и загорелся вскоре после взлета.