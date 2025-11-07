Газета
Главная / Общество /

В ГД внесли проект об изменении порядка расчета жилищных выплат для детей-сирот

Ведомости

В Государственную думу внесли законопроект, который предполагает изменение порядка расчета жилищных выплат для детей-сирот. Это следует из соответствующего документа. 

Автором проекта выступила глава думского комитета по защите семьи Нина Останина. В пояснительной записке говорится, что закон разработали с целью наиболее эффективного расходования бюджетных средств, предусмотренных на обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Законопроект предполагает введение дополнительной формы обеспечения сирот жильем в виде предоставления выплаты на приобретение помещения или для полного погашения ипотеки.

Почти каждая вторая закупка жилья для сирот в 2025 году не состоялась

Общество

Расчет размера выплаты будет производиться исходя из норматива общей площади жилого помещения не менее 33 кв. м и показателя средней рыночной стоимости 1 кв. м.

В документе говорится, что по состоянию на 1 сентября 2025 г. численность необеспеченных жильем лиц из числа детей-сирот составила 180 869 человек. Из них 71 799 человек уже достигли возраста 23 лет.

27 октября «Ведомости» писали, что в России с января по сентябрь завершилось 24 217 различных конкурсных процедур по покупке жилья детям-сиротам. Только 12 481 из них, или 52%, была результативной – покупки состоялись или победителем был признан единственный участник.

