В Калифорнийском заливе произошло землетрясение

В Калифорнийском заливе произошло землетрясениеМагнитуда составила 5,6
Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Калифорнийском заливе. Это следует из данных геологической службы США (USGS).
Подземные толчки зафиксировали в 75 км к северо-востоку от Санта-Росалии в Мексике в 12:04 по времени UTC (15:04 мск). Очаг залегал на глубине 10 км.
13 октября The New York Times (NYT) сообщила, что в Северной Америке может произойти катастрофическое землетрясение, если толчки в зоне субдукции Каскадия вызовут сейсмическую активность в зоне разлома Сан-Андреас. Сан-Андреас и Каскадия, где тектоническая плита Хуан-де-Фука встречает североамериканскую тектоническую плиту, встречаются у мыса Мендосино – самой западной точки Калифорнии (в 300 км к северу от Сан-Франциско).
По оценкам исследователей, давление плит на Хуан-де-Фука вызывает огромное внутреннее напряжение. Ученые подчеркивают, что оно приводит к разрывам в наиболее уязвимых участках плиты.