В Калифорнийском заливе произошло землетрясение

13 октября The New York Times (NYT) сообщила, что в Северной Америке может произойти катастрофическое землетрясение, если толчки в зоне субдукции Каскадия вызовут сейсмическую активность в зоне разлома Сан-Андреас. Сан-Андреас и Каскадия, где тектоническая плита Хуан-де-Фука встречает североамериканскую тектоническую плиту, встречаются у мыса Мендосино – самой западной точки Калифорнии (в 300 км к северу от Сан-Франциско).