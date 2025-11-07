МВД предупредило о фейках с нападениями на школы в закрытых каналах в Telegram

В ведомстве подчеркнули, что аферисты осуществляют свои схемы и распространяют фейки с помощью данных из открытых источников. Они узнают личные сведения учащихся в школах, расписание уроков и внутренних мероприятий. Так у пользователей мессенджера появляется иллюзия того, что опасность реальна.