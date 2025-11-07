МВД предупредило о фейках с нападениями на школы в закрытых каналах в Telegram
Злоумышленники пытаются создать панику в обществе с помощью информации о взрывах в школах через закрытые каналы в Telegram, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, передает ТАСС.
«Продолжаются мероприятия по выявлению и блокировке закрытых сообществ, создаваемых в мессенджере Telegram для дестабилизации общественно-социальной ситуации в стране. В таких каналах и чатах распространяются угрозы совершения взрывов, захвата заложников и других тяжких преступлений», - отметили представители киберполиции.
В ведомстве подчеркнули, что аферисты осуществляют свои схемы и распространяют фейки с помощью данных из открытых источников. Они узнают личные сведения учащихся в школах, расписание уроков и внутренних мероприятий. Так у пользователей мессенджера появляется иллюзия того, что опасность реальна.
Управление МВД рекомендовало гражданам сохранять спокойствие при обнаружении подобного контента. Полицейские напомнили, что большая его часть не связана с объективными угрозами, поэтому не нужно пересылать эту информацию. При этом пользователям важно сообщить об этом в правоохранительные органы.
4 ноября МВД сообщило о схеме мошенников, направленной на обман школьников. Аферисты начали похищать деньги у подростков, обманывая их возможностью вывода средств с «Пушкинской карты». Преступники находят несовершеннолетних в социальных сетях и предлагают помощь в обналичивании средств.