Пятерых сотрудников Генпрокуратуры освободили от должностей
Пятерых сотрудников Генеральной прокуратуры РФ освободили от должностей. Некоторые из них перейдут работать в Верховный суд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
В частности, от занимаемых должностей были освобождены начальник управления кадров центрального аппарата и территориальных органов ведомства Сергей Иванов, старший помощник генпрокурора по особым поручениям Денис Грунис, начальник отдела физической защиты Николай Козырев, начальник управления службы проверок и профилактики коррупции Сергей Орлов, а также начальник информационно-аналитического управления Денис Кунев.
Это первые кадровые перестановки с момента назначения Генпрокурором РФ Александра Гуцана 24 сентября. На этой должности он сменил Игоря Краснова, которого Совет Федерации назначил председателем Верховного суда.