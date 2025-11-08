Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Два человека пострадали в результате атаки БПЛА по Саратову

Ведомости

В Саратове два человека получили травмы средней степени тяжести в результате атаки беспилотника, обломки которого упали на многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Жилой дом получил повреждения при падении обломков БПЛА, в части квартир выбиты окна, уточнил глава региона. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. По словам Бусаргина, травмы средней степени тяжести получили два человека, им оказывают помощь в стационаре. После атаки также зафиксированы повреждения автомобилей. Губернатор пообещал, что владельцам машин окажут материальную помощь после проведения независимой оценки. Администрация района также начала обход в доме со специалистами, чтобы оценить ущерб и решить вопрос по замене поврежденных конструкций за счет средств регионального бюджета.

Губернатор рано утром 8 ноября предупредил об угрозе БПЛА со ссылкой на Минобороны. Около 4:00 мск он написал о повреждениях в жилом секторе Саратова. Позднее угрозу беспилотной атаки сняли.

В ночь на 8 ноября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщало Минобороны России. Большинство из них, 36 дронов, было сбито над Ростовской областью. В небе над Саратовской областью ликвидировали три дрона.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её