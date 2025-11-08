Два человека пострадали в результате атаки БПЛА по Саратову
В Саратове два человека получили травмы средней степени тяжести в результате атаки беспилотника, обломки которого упали на многоквартирный жилой дом. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.
Жилой дом получил повреждения при падении обломков БПЛА, в части квартир выбиты окна, уточнил глава региона. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы. По словам Бусаргина, травмы средней степени тяжести получили два человека, им оказывают помощь в стационаре. После атаки также зафиксированы повреждения автомобилей. Губернатор пообещал, что владельцам машин окажут материальную помощь после проведения независимой оценки. Администрация района также начала обход в доме со специалистами, чтобы оценить ущерб и решить вопрос по замене поврежденных конструкций за счет средств регионального бюджета.
Губернатор рано утром 8 ноября предупредил об угрозе БПЛА со ссылкой на Минобороны. Около 4:00 мск он написал о повреждениях в жилом секторе Саратова. Позднее угрозу беспилотной атаки сняли.
В ночь на 8 ноября российские средства ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщало Минобороны России. Большинство из них, 36 дронов, было сбито над Ростовской областью. В небе над Саратовской областью ликвидировали три дрона.