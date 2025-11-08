Число пострадавших при взрыве газа в Тульской области достигло трех
Три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Тульской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев.
Взрыв произошел утром 8 ноября в поселке Куркино. Глава региона ранее уточнил, что при взрыве частично обрушились торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.
Позднее он написал, что всего в результате происшествия пострадали три человека. Все они направлены в Ефремовскую районную больницу.
10 жильцов эвакуированы, сейчас они находятся у своих родственников, добавил Миляев. В одной из школ поселка развернут пункт временного пребывания.
В Сочи 25 октября в жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате один человек погиб, трое пострадали. Были разрушены три квартиры, еще три получили серьезные повреждения. Позднее многоквартирный дом на улице Тимирязева признали пригодным для дальнейшей эксплуатации.