Главная / Общество /

Число пострадавших при взрыве газа в Тульской области достигло трех

Ведомости

Три человека пострадали в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме в Тульской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Дмитрий Миляев. 

Взрыв произошел утром 8 ноября в поселке Куркино. Глава региона ранее уточнил, что при взрыве частично обрушились торцевая стена первого подъезда, кровля и перекрытия второго и третьего этажей. Двое пострадавших находятся в состоянии средней степени тяжести.

Позднее он написал, что всего в результате происшествия пострадали три человека. Все они направлены в Ефремовскую районную больницу.

10 жильцов эвакуированы, сейчас они находятся у своих родственников, добавил Миляев. В одной из школ поселка развернут пункт временного пребывания.

В Сочи 25 октября в жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате один человек погиб, трое пострадали. Были разрушены три квартиры, еще три получили серьезные повреждения. Позднее многоквартирный дом на улице Тимирязева признали пригодным для дальнейшей эксплуатации.

