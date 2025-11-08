Число пострадавших при взрыве газа в Тульской области достигло трех

В Сочи 25 октября в жилом доме произошел взрыв бытового газа. В результате один человек погиб, трое пострадали. Были разрушены три квартиры, еще три получили серьезные повреждения. Позднее многоквартирный дом на улице Тимирязева признали пригодным для дальнейшей эксплуатации.