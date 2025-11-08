Газета
Пять человек погибли из-за торнадо на юге Бразилии

Ведомости

Торнадо обрушился на бразильский город Рио-Бонито-ду-Игуасу в штате Парана, в результате чего погибли пять человек, а число пострадавших достигло 130, сообщает CNN Brasil.

В правительстве штата сообщили, что 7 ноября было зарегистрировано несколько сильных штормов в западных, юго-западных и юго-центральных районах штата. По данным системы экологических технологий и мониторинга окружающей среды Параны, скорость ветра достигала от 180 до 250 км/ч, однако есть данные, что в некоторых районах города показатель превышал 250 км/ч.

«Мы продолжим мониторинг, анализируя фотографии и аэроснимки совместно с гражданской обороной, и при необходимости сможем переклассифицировать интенсивность явления, поскольку оно было крайне серьезным», – сообщили метеорологи.

В октябре во французском департаменте Валь-д'Уаз в результате последствий торнадо погиб один человек, еще четверо пострадали. В результате сильных порывов ветра также обрушились три строительных крана.

