Пять человек погибли из-за торнадо на юге Бразилии

В правительстве штата сообщили, что 7 ноября было зарегистрировано несколько сильных штормов в западных, юго-западных и юго-центральных районах штата. По данным системы экологических технологий и мониторинга окружающей среды Параны, скорость ветра достигала от 180 до 250 км/ч, однако есть данные, что в некоторых районах города показатель превышал 250 км/ч.