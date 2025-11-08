Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Беспилотники атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области

Ведомости

Зафиксирована атака БПЛА на подстанцию «Белозерская», есть повреждения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

По предварительным данным властей, есть три попадания в подстанцию 750 кВ «Белозерская». Масштаб повреждений уточняется. В результате атаки никто не пострадал, отключений электроэнергии нет, добавил Филимонов. На месте происшествия работают специалисты.

Утром 8 ноября Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Вологды и Череповца. По данным на 11:10 мск меры еще действуют.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь