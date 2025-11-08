Беспилотники атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области
Зафиксирована атака БПЛА на подстанцию «Белозерская», есть повреждения, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.
По предварительным данным властей, есть три попадания в подстанцию 750 кВ «Белозерская». Масштаб повреждений уточняется. В результате атаки никто не пострадал, отключений электроэнергии нет, добавил Филимонов. На месте происшествия работают специалисты.
Утром 8 ноября Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Вологды и Череповца. По данным на 11:10 мск меры еще действуют.