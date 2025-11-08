Хинштейн сообщил о попытке украинской атаки на ТЭЦ в Курске
Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 8 ноября пытались атаковать одну из ТЭЦ в Курске, последствий нет, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
По его словам, попытка атаки оказалась тщетна: «Объект работает в штатном режиме, инфраструктура не нарушена, перебоев с подачей тепла нет». На месте происшествия сейчас работают оперативные службы, добавил Хинштейн.
В Курске сработала система ПВО, сообщали поздно вечером 7 ноября Хинштейн и глава города Евгений Маслов. По данным властей, были уничтожены беспилотники ВСУ в Железнодорожном округе. В результате повреждения получили несколько частных домов.
7 ноября перебои с электроснабжением произошли в нескольких районах Курской области после ударов по объектам энергетической инфраструктуры со стороны ВСУ. Отключения электроэнергии были зафиксированы в Рыльске, его пригороде, а также в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах.