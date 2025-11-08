Хинштейн сообщил о попытке украинской атаки на ТЭЦ в Курске

7 ноября перебои с электроснабжением произошли в нескольких районах Курской области после ударов по объектам энергетической инфраструктуры со стороны ВСУ. Отключения электроэнергии были зафиксированы в Рыльске, его пригороде, а также в Рыльском, Глушковском и Кореневском районах.