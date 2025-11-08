Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Число пострадавших при взрыве газа под Тулой выросло до пяти

Ведомости

Число пострадавших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области увеличилось до пяти, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным полиции, двое пострадавших получили помощь на месте, еще три человека были госпитализированы. Правоохранители уточнили, что серьезные травмы получили два человека – мужчина и женщина.

ТАСС со ссылкой на прокуратуру также пишет, что в числе пострадавших есть двое сотрудников газовой службы. По информации ведомства, перед взрывом газовики проводили работы по вызову из-за запаха газа.

Взрыв в трехэтажном жилом доме по улице Ленина произошел утром 8 ноября. В результате обрушилась торцевая стена первого подъезда, а также кровля перекрытия второго и третьего этажей.

Губернатор области Дмитрий Миляев уточнил, что были эвакуированы 10 жильцов дома. Сейчас они находятся у своих родственников. В одной из школ поселка развернут пункт временного пребывания. Спасатели МЧС России проводят разбор завалов и поисково-спасательные работы.