Число пострадавших при взрыве газа под Тулой выросло до пяти
Число пострадавших в результате взрыва газа в многоквартирном доме в поселке Куркино Тульской области увеличилось до пяти, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По данным полиции, двое пострадавших получили помощь на месте, еще три человека были госпитализированы. Правоохранители уточнили, что серьезные травмы получили два человека – мужчина и женщина.
ТАСС со ссылкой на прокуратуру также пишет, что в числе пострадавших есть двое сотрудников газовой службы. По информации ведомства, перед взрывом газовики проводили работы по вызову из-за запаха газа.
Взрыв в трехэтажном жилом доме по улице Ленина произошел утром 8 ноября. В результате обрушилась торцевая стена первого подъезда, а также кровля перекрытия второго и третьего этажей.
Губернатор области Дмитрий Миляев уточнил, что были эвакуированы 10 жильцов дома. Сейчас они находятся у своих родственников. В одной из школ поселка развернут пункт временного пребывания. Спасатели МЧС России проводят разбор завалов и поисково-спасательные работы.