Число пострадавших при взрыве газа под Тулой выросло до пяти

Губернатор области Дмитрий Миляев уточнил, что были эвакуированы 10 жильцов дома. Сейчас они находятся у своих родственников. В одной из школ поселка развернут пункт временного пребывания. Спасатели МЧС России проводят разбор завалов и поисково-спасательные работы.