В аэропортах Уфы, Вологды и Череповца сняли ограничения на полеты

Ведомости

Аэропорты Уфы, Вологды и Череповца возобновили работу после временного введения ограничений. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов. В период их действия один самолет, следовавший в Череповец, был направлен на запасной аэродром.

«Все аэропорты страны работают штатно», – подчеркнули в Росавиации.

8 ноября аналогичные меры принимались и в других регионах России. Так, временные ограничения действовали в аэропортах Оренбурга и Пскова, где также по одному самолету было перенаправлено на запасные аэродромы.

За прошедшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны, 36 дронов сбито над Ростовской областью, 10 – над Брянской, девять – над Курской, восемь – над Волгоградской, по пять – над Белгородской областью и Крымом, три – над Саратовской. А также по одному БПЛА военные сбили над Воронежской, Смоленской и Орловской областями.

