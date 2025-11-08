В аэропортах Уфы, Вологды и Череповца сняли ограничения на полеты

За прошедшую ночь дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотников самолетного типа. По данным Минобороны, 36 дронов сбито над Ростовской областью, 10 – над Брянской, девять – над Курской, восемь – над Волгоградской, по пять – над Белгородской областью и Крымом, три – над Саратовской. А также по одному БПЛА военные сбили над Воронежской, Смоленской и Орловской областями.