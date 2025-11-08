Путин поздравил народного артиста России Олега Меньшикова с 65-летием
Президент России Владимир Путин поздравил с 65-летием художественного руководителя и директора Московского драматического театра имени М. Н. Ермоловой, народного артиста России Олега Меньшикова. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что Меньшиков – «человек щедрого, самобытного дарования», который вписал яркие страницы в историю российского театра и кинематографа.
«Своими талантливыми актерскими и режиссерскими работами вы заслужили высокое профессиональное признание и искреннюю любовь публики», – отметил глава государства.
Путин подчеркнул значимый вклад Меньшикова как художественного руководителя Театра им. Ермоловой, пожелав юбиляру здоровья, вдохновения и всего наилучшего.
Меньшиков родился 8 ноября 1960 г. в Серпухове. Его отец был военным инженером, мать – врачом-невропатологом. В 1981 г. он окончил высшее театральное училище им. Щепкина и был принят в Малый театр.
Через год Меньшиков был призван в армию и переведен в Центральный академический театр Советской (ныне – Российской) армии. После службы он перешел в Театр им. Ермоловой, где работал до 1989 г.
Параллельно актер начал карьеру в кино и быстро стал популярным. Среди его ранних работ – роли в военной драме Сурена Шахбазяна «Жду и надеюсь» (1980), в трагикомедии «Родня» Никиты Михалкова (1981), кинодраме «Полеты во сне и наяву» Романа Балаяна (1982) и комедии Михаила Козакова «Покровские ворота» (1982). Он также снимался в фильмах «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник» и других. С 2012 г. Меньшиков стал худруком Московского драматического театра им. Ермоловой.