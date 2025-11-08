Путин поздравил народного артиста России Олега Меньшикова с 65-летием

Параллельно актер начал карьеру в кино и быстро стал популярным. Среди его ранних работ – роли в военной драме Сурена Шахбазяна «Жду и надеюсь» (1980), в трагикомедии «Родня» Никиты Михалкова (1981), кинодраме «Полеты во сне и наяву» Романа Балаяна (1982) и комедии Михаила Козакова «Покровские ворота» (1982). Он также снимался в фильмах «Утомленные солнцем», «Кавказский пленник», «Сибирский цирюльник» и других. С 2012 г. Меньшиков стал худруком Московского драматического театра им. Ермоловой.